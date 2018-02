mytaxi weiter auf Expansionskurs

Die Passagierzahlen der weltersten Taxi-App konnten im letzten Jahr aufgrund der Übernahmen von Beat und Clever Taxi um 250 Prozent erhöht werden. Insgesamt brachte mytaxi über elf Millionen aktive Fahrgäste an ihr Ziel. Dabei wurden 2017 rund 440 Millionen Kilometer zurückgelegt, das entspricht rund 11.000 Touren um den Globus oder 600 Mal der Strecke zum Mond hin und zurück.

Auch der Ausbau der Serviceleistungen trägt zur Expansion von mytaxi bei. So ermöglicht mytaxi-match zwei Fahrgästen, die in dieselbe Richtung reisen, die Bildung einer kostengünstigen Fahrgemeinschaft. Die neue Routentechnologie steht Nutzern seit September in Warschau und seit Dezember in Hamburg zur Verfügung. Weitere europäische Städte sollen 2018 folgen.

In Österreich stiegen die Bestellungen um 72 Prozent an. Zudem konnten hierzulande im Vorjahr 58 Prozent neue Fahrgäste dazu gewonnen werden. Die Zahl der Fahrer stieg 2017 um 25 Prozent und liegt derzeit bei rund 1.000.

(red.)