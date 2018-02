Abgasaffäre belastet Fiat-Aktie

Drohende Strafzahlungen in den USA wegen "Dieselgate" schicken Fiat Chrysler auf Talfahrt. Die Aktien des italienisch-amerikanischen Autobauers fielen zur Eröffnung am Montag um 4,5 Prozent auf 17,95 Euro.



Insidern zufolge will das US-Justizministerium eine "beträchtliche" Strafe gegen Fiat verhängen, weil durch die Verwendung illegaler Software 104.000 Diesel-Fahrzeuge im Normalbetrieb mehr Abgase ausstoßen als bei Tests. In den außergerichtlichen Verhandlungen zwischen der Behörde und dem Autobauer seien bislang aber keine konkreten Summen genannt worden. Als Reaktion auf diese Nachricht waren die in den USA notierten Papiere des Konzerns bereits am Freitag um gut sieben Prozent abgerutscht.

(Reuters)