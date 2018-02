Hilti übernimmt österreichische Brandschutztechnik-Firma

Der Liechtensteiner Baumaschinenhersteller Hilti kauft in Österreich zu. Per 31. Jänner ist die Wiener BST-Brandschutztechnik Döpfl GmbH mit Sitz im 14. Bezirk sowie deren Vertrieb in Deutschland übernommen worden. Das teilte Hilti am Donnerstag in einer Aussendung mit. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Das heimische Brandschutztechnik-Unternehmen ist bereits seit 2011 Zulieferer von Hilti und beschäftigt aktuell 15 Mitarbeiter. Gemeinsam soll die Produktpalette im Bereich der Kabeldurchführungen weiterentwickelt werden.

Zur Erschließung weiterer Kundensegmente würden die Direktvertriebskanäle beider Unternehmen sowie die Vertriebsstrukturen der norwegischen Oglaend System Gruppe genutzt, die Hilti im vergangenen Jahr zur Erweiterung seines Offshore-Geschäfts übernommen hatte.

(APA/sda)