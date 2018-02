Zukauf in Florida: Messtechnikkonzern Anton Paar wächst in den USA

Das Grazer Messtechnikunternehmen Anton Paar hat den US-amerikanische Mitbewerber Quantachrome Instruments gekauft. Die Standortleitung des nun siebenten produzierenden Unternehmens in der Anton Paar Gruppe übernimmt Georg Supp-Cortolezis. "Die Produkte von Quantachrome sind eine Ergänzung unseres Produktportfolios", meinte Vorstand Friedrich Santner am Montag in einer Aussendung.

Der Kauf wurde bereits am 9. Februar in der Zentrale von Quantachrome in Boynton Beach in Florida abgeschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das US-Unternehmen erweitert das aus mehr als 150 Gerätetypen bestehende Analyseportfolio von Anton Paar um Messtechnik in den Bereichen Partikeloberflächen, Porengrößen und die Dichte von Feststoffen.

"Strategisches Ziel erreicht"

Laut Santner bot der Paar-Konzern bisher hauptsächlich Analyselösungen für Flüssigkeiten und Partikelgrößen an. "Darüber hinaus ist nun unser strategisches Ziel erreicht, in der Anton Paar Gruppe einen Standort für Forschung, Entwicklung und Produktion in den USA zu haben." Der bisherige Unternehmensleiter der Quantachrome, Scott Lowell, sowie die Finanzchefin Lauren Spector werden die Übergangsperiode unterstützend begleiten. Lowell schätzt laut Aussendung an Anton Paar eine "nachhaltige Unternehmensphilosophie, die das Bekenntnis zum Ausbau des Standortes in Boynton Beach" einschließe.

Die Anton Paar Gruppe ist mit 29 Vertriebstöchtern und nunmehr sieben produzierenden Betrieben in 110 Ländern operativ tätig. Mit der Übernahme von Quantachrome sind rund 2900 Angestellte in der Anton Paar Gruppe in Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service beschäftigt. Eigentümer von Anton Paar ist die Gemeinnützige Santner Privatstiftung.

