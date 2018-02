Bene-Eigentümer kaufen Büromöbelhersteller hali und wollen Svoboda

Sanierer Erhard F. Grossnigg und Ex-Wirtschaftsminister Harald Bartenstein zimmern an einem noch größeren Büromöbelhersteller. Zu Bene und Neudoerfler, die in ihrer BGO Holding vereint sind, gehört seit der vergangenen Woche auch der oberösterreichische Hersteller hali. Darüber hinaus hält die Gesellschaft von Grossnigg und Bartenstein bereits eine Option auf alle Anteile an der Svoboda Büromöbel GmbH in St. Pölten, über die Anfang Februar 2018 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Ziel ist, eine Büromöbelgruppe europäischen Formats entstehen zu lassen, heisst es in einer am Montag verschickten Mitteilung.

Büromöbelhersteller hali gmbh mit Sitz in Eferding zählt zu den führenden Experten am heimischen Markt. Vorbehaltlich der wettbewerbsrechtlichen Genehmigung wurde Anfang Februar das Unternehmen zur Gänze von BGO erworben. "Mit dem Erwerb von hali und dem möglichen Erwerb von Svoboda vereinen wir in der BGO zwei weitere Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und Expertise im Büromöbelmarkt. Gestärkt durch diesen Schulterschluss sind wir davon überzeugt, eine Gruppe von europäischem Format zu schaffen", sagt Grossnigg. Der bisherige Haupteigentümer von hali, Siegmund Gruber, wird sein Know-how künftig als Mitglied des Beirats der BGO einbringen.

Grossnigg und Bartenstein hatten im März 2015 den niederösterreichischen Büromöbelhersteller bene vor dem Konkurs gerettet und 2016 wieder in die Gewinnzone geführt. Ende 2015 übernahm ihre BGO auch das burgenländische Unternehmen Neudoerfler Office Systems, das davor schon zu 100 Prozent zur Firmengruppe Grossniggs gehört hatte.

Die Firma hali erwirtschaftet einen Umsatz von rund 45 Millionen Euro. Über 230 Mitarbeiter sind am Standort Eferding und den sieben Vertriebsniederlassungen österreichweit beschäftigt. Bene mit Sitz in Waidhofen an der Ybbs setzte zuletzt mit knapp 750 Mitarbeitern rund 151 Millionen Euro um. Neudoerfler mit Sitz in Neudörfl an der Leitha, beschäftigt rund 270 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt rund 44 Millionen Euro.

Laut den zuletzt verfügbaren Daten hatte der österreichische Marktführer Hali einen Anteil von 16 Prozent und lag damit knapp vor Bene. Nummer drei war Neudoerfler mit 13 Prozent Marktanteil vor Svoboda mit 9 Prozent.