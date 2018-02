Toshiba beruft Ex-Banker auf Chefposten

Wie das Management des japanischen Industriekonzerns Toshiba am Mittwoch mitteilte, wurde Nobuaki Kurumatani auf den Posten berufen. Er war früher in führender Stellung bei der Bank Sumitomo Mitsui Financial Group tätig. Sie ist einer der Haupt-Kreditgeber von Toshiba, die üblicherweise auch ein gewichtiges Wort bei Managemententscheidungen mitreden. Derzeit ist Kurumatani noch Japan-Chef der europäischen Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners. Bei Toshiba löst er Amtsinhaber Satoshi Tsunakawa ab, der künftig für das Tagesgeschäft verantwortlich sein soll.

Wegen Finanzproblemen hatte der angeschlagene japanische Industriekonzern im vergangenen Jahr seine Chipsparte für rund 18 Milliarden Dollar an ein Konsortium um den Finanzinvestor Bain Capital verkauft. Toshiba erholt sich aber langsam von den massiven Finanzproblemen seiner US-AKW-Tochter Westinghouse. Für das Ende März ablaufende Geschäftsjahr erwartet das Management den ersten Gewinn seit vier Jahren. Es sagte einen Überschuss von umgerechnet 3,9 Milliarden Euro voraus.

(Reuters)