Starkoch Jamie Oliver sitzt auf Schuldenberg

Jamie Olivers Restaurant-Kette Jamie's Italian steht vor einem Schuldenberg von über 71 Millionen Britischen Pfund (81 Mio. Euro). Laut der Zeitung „The Sun“ kämpft der TV-Star mit ausstehenden Krediten bei der Bank HSBC von 30,2 Mio. Pfund. Weiters hat er Außenstände bei Lieferanten und Vermietern über 41,3 Mio Pfund. Zudem schuldet er seinem Personal Gehälter von 2,2 Millionen. Nun startete Oliver einen Anlauf bei den Vermieter seiner Restaurants, die Mieten zu senken, um ein mögliches Aus seiner Kette zu vermeiden.

In einem Treffen standen ihm seine Gläubiger eine Mietreduktion für einige seiner Restaurants um 30 Prozent zu. Zwölf der 25 britischen Restaurants sollen geschlossen werden, darunter die Standorte in Bristol, Harrogate und Kingston. In einer Aussendung verlautete ein Unternehmenssprecher: "Wir sind sehr zufrieden, dass die Gläubiger uns in unserem Vorschlag unterstützen, die Jamie's Italian-Restaurants umzugestalten. Damit stellen wir sicher, dass die Angestellten und Zulieferer bezahlt werden können und dass 1.800 Jobs gerettet werden.“

Das Vermögen von Jamie Oliver und seiner Frau Jools wird mit 150 Millionen Pfund beziffert. Das Paar lebt mit seinen fünf Kinder in einem 10-Millionen-Pfund-Anwesen in Hampstead im Norden Londons. Eine weitere Immobilie besitzen sie in Essex. Unterlagen zeigen, dass ihr Privatvermögen von einem Untergang des Restaurantimperiums nicht betroffen wäre. Jamie Oliver selbst half dem Unternehmen mit drei Millionen Pfund aus.

Zu geringe Investitionen, schlechte Standorte und hohe Kosten, werden für die schwache Performance der Kette als Gründe genannt.

In Wien eröffnete Jamie im Herbst vergangenen Jahres im großen Stil.

