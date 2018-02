Immofirma Adler bietet 539 Millionen Euro für Wohnungsvermieter

Der Berliner Wohnungsvermieter Adler Real Estate will um umgerechnet 539 Millionen Euro zunächst 70 Prozent an dem an der Börse in Tel Aviv gelisteten Unternehmen Brack Capital Properties (BCP) erwerben, dem rund 11.000 Wohnungen in deutschen Großstädten, zahlreiche Einzelhandels-Immobilien sowie mehrere Wohn-Entwicklungsprojekte gehören.

41,04 Prozent der Anteile habe Adler bereits von dem auf Zypern ansässigen BCP-Großaktionär Redzone gekauft, teilte die im Kleinwerteindex SDax gelistete Immobilienfirma in der Nacht zum Samstag mit. Auch drei BCP-Manager wollten ihre Beteiligung von zusammen 5,62 Prozent an Adler verkaufen.

Adler kann mit den 11.000 zusätzlichen Wohnungen seinen Bestand um 21 Prozent aufstocken. Sie liegen überwiegend in Leipzig, Bremen, Hannover, Kiel und Dortmund und versprechen jährliche Mieteinnahmen von 45 Mio. Euro. Damit werde sich der operative Gewinn aus der Vermietung (FFO 1) um 20 Mio. Euro erhöhen, erklärte Adler. BCP ist seit 2004 in Deutschland aktiv. Der britische Großaktionär Brack Capital Real Estate(BCRE) war im Juni 2017 ausgestiegen.

Das Übernahmeangebot an die übrigen BCP-Aktionäre über 440 Schekel (99,59 Euro) pro Aktie ist auf 25,8 Prozent der Anteile begrenzt. Es liegt rund zwölf Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Finanziert wird die Übernahme unter anderem durch den Erlös aus dem Verkauf des Wohnungsentwicklers Accentro an den Finanzinvestor Vestigo Capital, der Adler 180 Millionen Euro brachte, und mit dem Verkauf anderer Immobilien. Adler schließt nicht aus, BCP am Ende vollständig zu übernehmen.

