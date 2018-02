Schwere Schlappe für kika/Leiner-Mutter Steinhoff im Streit mit XXXLutz-Eigentümer

Ein Gericht in Amsterdam entschied am späten Montagabend, dass der im MDax notierte südafrikanisch-deutsche Möbelkonzern Steinhoff seine Bilanzen für 2016 korrigieren muss.

Bei dem Streit mit dem früheren Partner OM-Handels GmbH und MW Holdings GmbH geht es unter anderem um die korrekte Erfassung der gemeinsam zu je 50 Prozent gehaltenen Möbelhauskette Poco. OM & MW zufolge hatte die kika/Leiner-Mutter Steinhoff die deutsche Kette vollständig in seiner Bilanz berücksichtigt. Dies wurde nun vom Gericht gerügt. Steinhoff hätte Poco nur zur Hälfte in der Bilanz berücksichtigen dürfen.

Hinter OM steht der Eigentümer der österreichischen Einrichtungskette XXXLutz, Andreas Seifert. Seifert und der langjährige Steinhoff-Vorstand Markus Jooste waren gemeinsam mehrere Joint-Ventures eingegangen, um sich den europäischen Möbelmarkt aufzuteilen. 2014 kam es zum Bruch, seither habe Seifert mehrere Klagen eingereicht, weil er sich zu Unrecht aus den gemeinsamen Unternehmen gedrängt glaubt, berichtet das "Handelsblatt".

Das Verfahren in Amsterdam ist das erste, das entschieden ist. Ein Gericht in Dortmund soll über die Eigentümerschaft an der 1,6 Milliarden Euro Umastz großen Poco entscheiden, in einem weiteren Verfahren in Wien soll über die Besitzverhältnisse beim französischen Möbelkonzern Conforama entschieden werden. Auch Conforama hatte Steinhoff voll konsolidiert, obwohl sich auch Seifert an dem französischen Konzern beteiligt hatte.

