Millionenpleiten im Burgenland und in Oberösterreich

Über das Vermögen des Dachdecker- und Spenglereibetriebs T-Dach aus Ohlsdorf wurde beim Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffneas Untert. 26 Dienstnehmer und 33 Gläubiger sind von der Pleite betroffen. Aktiva von 2,6 Millionen Euro stehen passiva von 3,6 Millionen Euro gegenüber, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Gerhard Götschhofer aus Vorchdorf bestellt.

Das Unternehmen von Frank und David Tuschek hatte in den vergangenen Jahren mit hohen Forderungsausfällen zu kämpfen und musste drei Insolvenzen von Auftraggebern verkraften. Eine Fortführung ist geplant, die Auftragslage sei gut, heisst es. Geboten wird eine Quote von 20 Prozent binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplanes.

Ebenfalls zahlungsunfähig sind die in der Planung und dem Engineering von Biomassekraftwerken tätige Güssinger Firma REPOTEC GmbH & Co KG und ihre Gesellschafterin RPT Planungs- und Beteiligungs GmbH. Am Landesgericht Eisenstadt wurden Konkursverfahren beantragt, berichten die Gläubigerschutzverbände AKV und Creditreform. Über REPOTEC war bereits vor zwei Jahren ein Konkursverfahren anhängig, das mit der Annahme eines Sanierungsplanes abgeschlossen wurde. Aufgrund mangelnder Liquidität konnte die Firma die zweite Rate des Sanierungsplans nicht begleichen. Einem Stundungsansuchen stimmten nicht alle Gläubiger zu.

Gemäß Gläubigerliste sind diesmal 25 Gläubiger mit Gesamtforderungen von 3,2 Millionen Euro von der Pleite betroffen. RPT hat Verbindlichkeiten vno derzeit 157.000 Euro.