Bei Kathrein in Tirol wackeln 230 Arbeitsplätze

Das Kommunikationstechnik-Unternehmen Kathrein mit Sitz in Rosenheim wird mit Ende des Jahres seinen Standort in Niederndorf im Tiroler Unterland schließen. Laut Medienberichten sind 230 Mitarbeiter davon betroffen. Grund sei die Restrukturierung der Lieferkette. Im Zuge dessen werde ein neues Produktionskonzept eingeführt und Fertigungsstandorte geschlossen, hieß es.

Damit reagiere Kathrein auf die gestiegenen Anforderungen des Marktes. "Um unsere Wettbewerbsposition zu stärken, müssen wir die Wünsche unserer Kunden noch besser erfüllen und noch schneller liefern. Daher organisieren wir unsere Lieferkette neu", erläuterte Jürgen Walter, Chief Operating Officer.

Auch die Fertigungsstätte in Tschechien (KEL Electronic GmbH) soll geschlossen werden. Dort sind 140 Mitarbeiter betroffen. Die Fertigung von Mobilfunkantennen werden künftig allein die Werke in Rumänien und Mexiko übernehmen. Der Produktionsstandort in China soll sich auf die Fertigung von Antenna Line Devices und Antennenfiltern spezialisieren.

Die Mitarbeiter seien bei einer Informationsveranstaltung darüber in Kenntnis gesetzt worden. Gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern soll nun über einen Sozialplan verhandelt werden, hieß es.

(APA)