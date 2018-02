Wenn ein Seilbahnbauer wellenreitet

Wien. Natürlich sind gerade für einen Seilbahnbauer Olympische Spiele wie aktuell in Pyeongchang eine spannende Angelegenheit. Aber Anton Seeber, Chef der Südtiroler Leitner Gruppe, denkt bereits an die Spiele 2020. Und zwar an die Sommerspiele in Tokio. Dort wird nämlich erstmals Wellenreiten olympisch sein. Und damit alle Athleten die gleichen Chancen haben, werden die Wellen künstlich erzeugt. Vielleicht vom Seilbahnbauer Leitner? „Wir haben unsere Pilotanlage in Austin, Texas errichtet“, erzählt Seeber. Alle drei Minuten kommt in dem 300 Meter langen Becken die perfekte Welle. Ausgelöst werden die Wellen von Motoren, die ursprünglich für Seilbahnen konzipiert worden sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2018)