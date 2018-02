Die in Zürich börsenotierte steirische ams AG begibt wie geplant eine 600 Millionen Euro schwere Wandelanleihe, um unter anderem Zukäufe zu finanzieren. Der Vorstand habe am Montag die Privatplatzierung von vorrangigen, unbesicherten Nullkupon-Wandelanleihen mit einer siebenjährigen Laufzeit bis 2025 und einer Stückelung von 200.000 Euro beschlossen, teilte der Sensor-und Chiphersteller mit.

Der Nettoerlös der Anleihenemission werde "für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Finanzierung von M&A-Transaktionen, verwendet werden", erklärte ams. Die Anleihen sind auf Basis des bedingten Kapitals der Gesellschaft in neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien wandelbar und stellen rund 5,1 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Die nicht verzinsten Anleihen sollen zu 101,5 bis 107,0 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und - sofern nicht gewandelt - zu 100 Prozent zurückgezahlt werden. Die Wandlungsprämie liegt 45 Prozent über dem Referenzkurs. Am Montagvormittag kostete eine ams-Aktie an der Zürcher Börse 107 Franken (93 Euro), ein Minus von 3,69 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Die Preissetzung der Wandelanleihen soll voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages im Anschluss an ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren vollzogen werden, die Begebung dann Anfang März erfolgen.

Das steirische Unternehmen ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive. Der Konzern beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit, darunter iPhone-Hersteller Apple. Im Vorjahr wurden erstmals mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt. Bis 2019 sollen die Erlöse auf 2,2 Milliarden Euro steigen. Der Konzern ist an der Börse mehr als neue Milliarden Franken wert.

