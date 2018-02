Tiroler Traditionskaffeehaus Murauer nach Pleite gerettet

Vor vier Monaten war das Traditionsunternehmen Gebr. Murauer Gesellschaft m.b.H. aus Innsbruck, das eine Backstube sowie sechs Kaffeehäuser betrieb, in den Konkurs geschlittert. Von den Gläubigern wurde heute ein Sanierungsplan im einer Quote in Höhe von 29 Prozent angenommen. Damit konnte eine Liquidierung der Gesellschaft verhindert werden. Insgesamt waren in diesem Verfahren über 1,4 Millionen Euro an Insolvenzforderungen angemeldet worden.

"Durch die Schließung der nicht rentablen Filialen sowie durch die schlankere Struktur der Gesellschaft sollte das Unternehmen neu durchstarten können", sagt Klaus Schaller, Standortleiter des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 in Tirol Mit nunmehr drei Filialen (zwei in Innsbruck und eine in Hall in Tirol) und etwa 40 Beschäftigten, die zum überwiegenden Teil keine Vollzeitdienstnehmer sind, werden in Zukunft die Kunden betreut.

(lh)