Logistikfirma Ceva will an die Börse

Finanzinvestor Apollo will die Logistikfirma Ceva noch vor dem Sommer an die Börse bringen, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Schweizer SIX, an der bereits die in ähnlichen Bereichen tätigen Unternehmen Kühne+Nagel und Panalpina gelistet sind, sei dabei eine Option. Apollo werde von Rothschild beraten. Zudem habe der Investor Morgan Stanley und Credit Suisse als federführende Banken für den Deal beauftragt. Das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden könnte dabei mit rund drei Milliarden Dollar inklusive Schulden bewertet werden. Mit einem Teil der Einnahmen aus einem möglichen Börsengang will das Unternehmen seine Schulden von derzeit 2,1 Milliarden Dollar verringern.

Apollo, Ceva, Morgan Stanley und Credit Suisse wollten sich dazu nicht äußern. Rothschild war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Apollo hatte die früher als TNT Logistics bekannte Firma 2006 von der niederländischen Post- und Telekomfirma KPN gekauft und sie später mit dem US-Rivalen EGL fusioniert. Im vergangenen Jahr verbuchte das Unternehmen bei einem Umsatz von sieben Milliarden Dollar einen operativen Gewinn (Ebitda) von 280 Millionen Dollar.

Ein Verkauf von Ceva an den französischen Rivalen Goedis für geschätzte 2,8 Milliarden Dollar war im vergangenen Jahr nach monatelangen Verhandlungen gescheitert, hatten Insider damals berichtet.

