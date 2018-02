Disney investiert zwei Milliarden Euro in Disneyland Paris

Für zwei Milliarden Euro will der US-Unterhaltungsriese Disney seinen Themenpark in Paris erweitern. Das kündigte Konzernchef Robert Iger am Dienstag nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an. Der Ausbau soll demnach 2021 beginnen und in mehreren Schritten erfolgen. "Der Expansionsplan ist eines der ehrgeizigsten Entwicklungsprojekte in Disneyland Paris seit der Eröffnung 1992", erklärte das Unternehmen.

(Reuters)