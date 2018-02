Millionenpleite bei steirischer Spedition - 60 Jobs betroffen

Die CVR Spedition & Lagerlogistik GmbH in Semriach nördlich von Graz hat am Dienstag am Grazer Handelsgericht Insolvenz angemeldet, wie Kreditschützer berichteten. Aktiva soll es laut Kreditschützern kaum geben. Dafür belaufen sich die Passiva der vier Firmen in der Gruppe auf rund 14 Millionen Euro. Es dürfte mit vielen Subfirmen gearbeitet worden sein, denn die Gläubigerzahl liegt bei rund 1.900.

In der Gruppe sind 60 Dienstnehmer betroffen. Die Passiva in der Gruppe betragen zusammen rund 14,2 Mio. Euro. Es gibt zwar eine Liegenschaft, die aber stark belastet sein soll, auch an Maschinen und Mobilien ist kaum verwertbares vorhanden. Die Fahrzeuge waren großteils im Fremdeigentum. Wie die Creditreform mitteilte, ist der Geschäftsbetrieb bereits mit vergangenem Freitag eingestellt worden. Zu den Gläubigern zählen neben vielen kleinen Frächtern aus ganz Europa, vor allem Ost- und Mitteleuropa - die kleinere Summe anzumelden hätten - auch größere Brocken wie Banken, Finanzamt und Sozialversicherung, wie es seitens des AKV zur APA hieß.

Betriebsübernahme als vermutlicher Insolvenzgrund

Durch eine Kooperation mit einer großen Papierfabrik in den 1960er-Jahren wurde das Unternehmen groß. Ende der 1990er-Jahre wurde mit einem neuen Geschäftsführer das Familienunternehmen neu aufgestellt. Danach entwickelte es sich zu einer internationalen Spedition, die europaweit für viele Unternehmen in verschiedensten Branchen tätig ist und als "CVR-Gruppe" bekannt ist. Dieser gehören die Antragstellerin CVR Spedition & Lagerlogistik GmbH als operativer Kopf der Gruppe sowie die Transporte Cvörnjek Gesellschaft m.b.H., die LGL Logistik GmbH & Co KG und die LGL Logistik GmbH an. Über alle vier Unternehmen wurde die Insolvenz eröffnet.

Ein wesentlicher Grund für die Insolvenz soll eine Betriebsübernahme im obersteirischen Leoben im Jahr 2007 gewesen sein. Dabei dürften erhebliche Haftungen mitübernommen worden sein. Die daraus resultierenden ungünstigen Vertragsverhältnisse hatten offenbar zu wesentlichen Umsatzeinbrüchen geführt. Dazu hatte sich noch das gesamte Frachtgeschäft in Europa verändert. Auch war von Problemen mit der Belegschaft die Rede, weshalb laufende Aufträge nicht vollständig erfüllt werden konnten. Auch ausfallende Subfrächter seien nicht unmittelbar ersetzbar gewesen. Umstrukturierungen hätten zwar Wirkung gezeigt, aber erforderliche Preiserhöhungen waren bei den Kunden nicht gänzlich durchsetzbar. Zu guter Letzt kappte die Hausbank die Kreditlinien.

Eine Fortführung der vier Unternehmen wird nicht angestrebt. Lediglich die Transporte Cvörnjek Gesellschaft m.b.H. wird derzeit als Shuttle-Service mit vier Fahrzeugen und fünf Dienstnehmern im Interesse eines Gläubigers fortgeführt.

Zu Insolvenzverwaltern wurden die Grazer Advokaten Philipp Casper und Christian Pfandl bestimmt.

