"Zu riskant": Bosch will keine Batteriezellproduktion aufziehen

Der weltweit größte Autozulieferer Bosch hat sich gegen eine eigene Produktion von Batteriezellen entschieden. Das Unternehmen sei zu dem Schluss gekommen, dass die milliardenhohen Investitionen in die künftige Zelltechnologie zu riskant sei, erklärte der Chef der Bosch-Autosparte Mobility Solutions, Rolf Bulander, am Mittwoch. Bosch werde in Zukunft weiter Batteriezellen zukaufen. "Wir sagen nein zur eigenen Zellfertigung, aber ja zur Batterie", ergänzte Bulander. Bosch wolle bis 2020 der führende Zulieferer und Systemhersteller für Elektroautos sein.

(Reuters)