Laudamotion kann durchstarten

Über das Vermögen der Firma wurde wie berichtet am 12.1.2018 am Landesgericht Korneuburg das Konkursverfahren nach der Europäischen Insolvenzverordnung eröffnet. Bei der heutigen Prüfungstagsatzung wurden laut Creditreform die angemeldeten Forderungen von 350 Gläubiger und 708 Arbeitnehmer geprüft. Insgesamt wurden bisher ca. 211 Mio. Euro an Insolvenzforderungen angemeldet.

Ticketkunden, die nicht über Reiseveranstalter gebucht haben, müssen ihre Forderungen im deutschen Insolvenzverfahren der Air Berlin geltend machen. Für Ticketkäufe ab dem 15.8.2017 wurden die Kaufpreise auf einem Treuhandkonto sichergestellt.

Alle Genehmigungen für Laudamotion vorhanden

Das schuldnerische Unternehmen wurde mit Rechtskraft 28.2.2018 geschlossen. Das Closing des Kaufvertrages mit der Laudamotion GmbH erfolgte ebenfalls, da alle aufschiebenden Bedingungen (Erlag des Kaufpreises, Genehmigung durch die Gläubigerausschüsse, fusionsrechtliche Freigabe durch die österreichische und spanische Wettbewerbsbehörde) eingetreten sind. Die Website der Laudamotion war am frühen Mittwochnachmittag noch nicht freigeschalten. Laut einem Brief an die Mitarbeiter seien für von Lauda betriebene Condor-Flüge 40.000 Tickets verkauft. Zunächst soll es vor allem Flüge von Düsseldorf und Frankfurt nach Spanien geben.

Für Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer von Creditreform haben das heimische Insolvenzgericht sowie die Insolvenzverwalterin professionelle Arbeit geleistet. Somit könne rechtzeitig zum Start des Sommerflugplanes weitergeflogen werden.

(red./APA)