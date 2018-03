Fosun steigt bei Wolford ein

Nun ist es so gut wie fix. Der Vorarlberger Wäschekonzern Wolford AG mit Sitz in Bregenz bekommt mit dem chinesischen Finanzinvestor Fosun einen neuen strategischen Hauptaktionär. Der Kaufvertrag über die Mehrheitsbeteiligung von 50,87 Prozent am Grundkapital mit der Hauptaktionärsgruppe sei heute abgeschlossen worden, teilten Wolford und Fosun am Donnerstagabend mit. Bereits am Vormittag wurde heute vom geplanten Einstieg des chinesischen Investors berichtet.

Verkauft wurden die Anteile von der WMP Familien- Privatstiftung, Sesam Privatstiftung und M. Erthal & Co. Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sowie von nahe stehenden natürlichen Personen. Der Kaufpreis beträgt wie bereits berichtet 12,80 je Aktie. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter bestimmten Bedingungen, insbesondere der Freigabe des Erwerbs durch die Kartellbehörden.

Zur Stärkung der Finanzstruktur vereinbarten Wolford und Fosun eine Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte, im Zuge derer der Gesellschaft insgesamt 22 Mio. Euro neues Eigenkapital zufließen sollen. Die geplante Kapitalerhöhung bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Fosun verpflichtete sich weiters, eine Erhöhung des Grundkapitals der Wolford AG von derzeit 36,35 Mio. gegen Bareinlage um rund 12,5 Mio. auf rund 48,85 Mio. Euro durch die Ausgabe von 1.718.750 neuen Aktien zu 12,80 Euro je neue Aktie zu zeichnen. Diese Verpflichtung gilt insoweit, als die Aktionäre der Wolford AG ihre Bezugsrechte nicht vollständig ausüben. Die maximale Bareinlage von Fosun beträgt somit 22 Mio. Euro.

Die außerordentliche Hauptversammlung, die über die Kapitalerhöhung beschließen wird, soll voraussichtlich im Mai 2018 stattfinden. Weiters beabsichtigt Fosun nach dem Kauf ein Übernahmeangebot an alle übrigen Aktionäre der Wolford AG zu legen. Der Preis je Aktie des Übernahmeangebots wird bei 13,67 Euro je Aktie liegen und somit über dem Kaufpreis im Aktienkaufvertrag liegen.

Tom Tailor, Folli Follie, Lanvin

Fosun habe als multinationales Unternehmen bereits in zahlreiche Fashion- und Luxusmarken investiert, darunter den deutschen Modehersteller Tom Tailor, das griechische Schmuckunternehmen Folli Follie und das französischen Luxus-Label Lanvin (Transaktion noch nicht abgeschlossen), heißt es weiter.

"Wir freuen uns über den Einstieg eines finanzstarken Ankeraktionärs, der sich im Luxussegment auskennt und uns den Zugang zum asiatischen Markt erleichtern wird," so Wolford-CEO Axel Dreher. "Durch die Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalbasis und Liquidität unseres Unternehmens nachhaltig gestärkt. Das versetzt uns auch in die Lage, den Ausbau des zukunftsträchtigen Online-Geschäfts und die Neugestaltung unseres Marktauftritts zu beschleunigen", so Wolford-Finanzvorstand Brigitte Kurz.

(APA)