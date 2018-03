Disney-Aktionäre stimmen gegen "exzessiven" Gehaltssprung für Firmenchef

So etwas passiert selten. Die Aktionäre von Walt Disney haben dem langjährigen Konzernchef Bob Iger einen Denkzettel verpasst. In einem unverbindlichen Votum stimmten die Anteilseigner am Donnerstag überraschend gegen den fürs laufende Jahr vorgesehenen Gehaltssprung auf mehr als 50 Mio. Dollar (rund 40 Mio. Euro) jährlich. Nach Daten des einflussreichen Aktionärsberaters ISS war dies im vergangenen Jahr lediglich bei 1,2 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen der Fall.

Ein neuer Vergütungsplan sieht vor, dass Iger von 2018 bis 2021 bis zu 48,5 Mio. Dollar pro Jahr sowie rund 100 Mio. Dollar an Eigenkapital über den gesamten Zeitraum verteilt erhält. ISS bezeichnete dies als "exzessiv". Im vergangenen Jahr landeten 36,3 Mio. Dollar auf dem Konto von Iger, der den US-Unterhaltungskonzern seit 2005 leitet. Die höhere Vergütung ist unter anderem daran gebunden, dass Disney die mehr als 50 Mrd. Dollar schwere Übernahme von Teilen des Medienkonzerns Twenty-First Century Fox stemmt.

(APA/Reuters)