Booking-Rivale Expedia heizt das Duell um Europa an

Wien. Mark Okerstrom sitzt sehr entspannt auf der Bühne der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin. Jeans, gelb gepunktete Socken, T-Shirt, Blazer unter einem jugendlichen Gesicht. Gerade erklärt er den Hunderten Zuhörern im Saal, wie er, der Unternehmer aus den USA mit dem Ivy-League-Abschluss, den internationalen Markt – und das heißt vor allem den europäischen Markt – aufrollen will. Die USA sind ihm nicht genug. Daraus macht er keinen Hehl. „Dort sind wir fantastisch, wir haben jedes Hotel, jeden Flug in jeder Stadt. Aber außerhalb davon sind wir einfach nicht so gut.“

