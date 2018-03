DHL verlässt Wien und baut in Fischamend

Der deutsche Logistikkonzern DHL zieht seine Frachtaktivitäten in Wien am Flughafen Schwechat zusammen. Östlich des Airports in Fischamend baue DHL für mehr als 10 Millionen Euro ab dem Sommer ein Logistikzentrum mit 12.000 Quadratmetern Umschlagfläche, so DHL, Flughafen Wien und der Bürgermeister der Stadtgemeinde Fischamend am Montag in einer Pressekonferenz anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Die bisherigen drei Standorte in und um Wien von DHL Global Forwarding und DHL Freight sollen nach der Inbetriebnahme der neuen Anlage aufgelassen werden. Die rund 250 bestehenden Mitarbeiter - 150 bei Global Forwarding und 100 bei Freight - sollen dann nach Fischamend pendeln. Ein Ausbau der Kapazitäten - und damit verbunden eine Anstellungswelle neuer Mitarbeiter - sei "nicht unmittelbar" geplant, sagte DHL-Manager Christoph Wahl. Verdoppelt wird in der ersten Ausbaustufe die für die Pharmabranche wichtige Kühlkapazität.

Der neue Standort habe weiteres Ausbaupotenzial, hieß es. Ideal sei die Anbindung an Luft, Straße und Fluss. Innerhalb DHL soll Wien vermehrt als Frachtdrehkreuz in die östlichen Nachbarländer dienen. Das Grundstück liegt zwischen Flughafen und Fischamend südlich von Autobahn und Bundesstraße. Zuvor hatten sich bereits cargo-partner und der Werkzeughersteller Makita auf den als Airport City vermarkteten Gewerbeflächen angesiedelt.

