"Abgesagte" AUA-Betriebsversammlung nun am 22. März

Die außerordentliche Betriebsversammlung des AUA-Bordpersonals werden am 22. März stattfinden. Das kündigte Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt der Gewerkschaft vida, in einer Aussendung an. Neuerliche Unannehmlichkeiten für Passagiere aufgrund der Betriebsversammlung können nicht ausgeschlossen werden. "Es kann zu Wartezeiten und außertourlichen Verzögerungen für die Fluggäste kommen", so Schwarcz.

Anfang März mussten Betriebsversammlungen wegen einer Erkrankung des Betriebsratschefs kurzfristig abgesagt werden. Rund 10.000 Passagiere waren damals von den Flugausfällen betroffen.

Die Lohnverhandlungen zwischen der AUA und dem Bordpersonal - es geht dabei um rund 3900 Mitarbeiter - kommen allem Anschein nach nicht voran, die Belegschaft hält das Angebot der Geschäftsleitung für viel zu niedrig.

