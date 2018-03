Unilever gibt Firmensitz in London auf

Der Lebensmittel- und Konsumgüterkonzern Unilever hat entschieden, den Hauptsitz in den Niederlanden zu konzentrieren. Jahrzehntelang war das Unternehmen sowohl in London als auch in Rotterdam ansässig und zieht sich nun aus Grossbritannien zurück.

Dies geschehe im Zuge des schon länger laufenden Programms, die Strukturen des Konzern mit zwei Hauptsitzen in Rotterdam und London zu vereinfachen, wie der Hersteller von Dove-Seife, Magnum-Eis und Lipton-Teeam Donnerstag mitteilte. Die britische Regierung beeilte sich am Morgen mitzuteilen, dass dieser Schritt nichts mit dem Brexit zu tun habe. CEO Paul Polman sagte, Unilever sei in 190 Ländern vertreten und die meisten von ihnen seien nicht Mitglied der EU. Finanzvorstand Graeme Pitkethly sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Dieser Schritt steht in keinem Zusammenhang mit dem Brexit." Er mache Unilever flexibler. Zudem seien von dieser Veränderung weniger als 100 Mitarbeiter betroffen.

Künftig drei Divisionen

Aber natürlich könnte der Brexit bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Der Brexit bereitet der britischen Wirtschaft Sorgen. Noch immer ist nicht klar, welche Konsequenzen der Abschied aus der EU genau hat, aber als sicher gilt, dass mit dem Brexit für Import- und Exportwaren Zölle anfallen, und es an den Grenzen Kontrollen geben dürfte.

Der Konzern umfasst künftig drei Divisionen, wobei die Sparten Beauty & Personal Care sowie Home Care weiterhin von London aus geführt werden. Die bei Weitem wichtigste Sparte Foods & Refreshments ist weiterhin in Rotterdam angesiedelt.

Auf die 7300 in Grossbritannien angesiedelten Arbeitsplätze habe die Restrukturierung keine Auswirkungen, heisst es in der Mitteilung weiter.

(Reuters)