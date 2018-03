Das Ende des Start-up-Märchens der Elizabeth Holmes

Sie versprach, mit ihrer Technologie die Welt der Medizin zu revolutionieren. Stattdessen muss sie jetzt eine halbe Million Dollar Strafe bezahlen und darf zehn Jahre lang keine Managementposition in einem börsennotierten Unternehmen einnehmen. Darauf haben sich Elizabeth Holmes und die US-Börsenaufsicht SEC am Mittwoch geeinigt. Holmes kauft sich so von einem Gerichtsstreit frei.



Es gibt wenige junge Unternehmerinnen, die so einen Höhenflug gefolgt von einem so tiefen Fall erlebten, wie die Gründerin des Bluttest-Start-ups Theranos. Die SEC wirft Holmes und dem früheren Theranos-Manager Ramesh "Sunny" Balwani vor, durch jahrelangen Betrug Investoren mehr als 700 Millionen US-Dollar abgeknöpft zu haben. Balwani ging keine Einigung mit der SEC ein, die Börsenaufsicht will gegen ihn vor Gericht ziehen.

Auch die kalifornische Staatsanwaltschaft ermittelt seit zwei Jahren, zum Stand der strafrechtlichen Ermittlungen ist vorerst noch nichts bekannt.

"Eine wichtige Lektion für das Silicon Valley"

"Die Geschichte von Theranos ist eine wichtige Lektion für das Silicon Valley", sagte Jina Choi, Chefin der US-Börsenaufsicht (SEC) in Zweigstelle San Francisco: "Start-up-Unternehmer müssen den Anlegern die Wahrheit darüber sagen, was ihre Technologie heute leisten kann - und nicht nur, was sie eines Tages erreichen wollen", so Choi gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Holmes' Aufstieg verlief rasant: 2013 behauptete die Studienabbrecherin, sie habe eine simple medizinische Technologie entwickelt, die Bluttest mithilfe eines einzelnen Bluttropfen ermöglicht. Zahlreiche Medien auf der ganzen Welt berichteten über den Durchbruch, der das Leben vieler Menschen erleichtern könnte. Holmes behauptete, ihre Maschinen könnten 90 Prozent der Tests durchführen, die von Standard-Laborgeräten durchgeführt wurden. Kooperationen wurden beschlossen – und das Start-up mit seiner medientauglichen Gründerin sammelte viel Geld ein.

Nie auf Schlachtfeldern eingesetzt

Hinter den Kulissen sah das Ganze etwas anders aus: Laut der Beschwerde der Börsenaufsicht haben Holmes und der frühere Präsident Balwani wissentlich wiederholt falsche oder irreführende Aussagen gemacht. Holmes präsentierte etwa ihre Bluttests, ohne zu erwähnen, dass sie dabei keine eigenen Geräte, sondern solche von Drittanbietern verwendete.

In Informationsbroschüren hieß es, dass Theranos im Jahr 2014 einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar erwarten würde, obwohl es laut der SEC-Beschwerde letztendlich nur 100.000 Dollar waren. Bis 2015 versprach das Unternehmen sogar einen Umsatz von einer Milliarde Dollar. Außerdem behauptete Homes, die Theranos-Technologie werde vom US-Militär auf den Schlachtfeldern in Afghanistan und in Rettungshubschraubern eingesetzt - was nicht stimmte.

In einer der Finanzierungsrunden wurde die Firma mit rund neun Milliarden Dollar bewertet. Damit war Holmes zumindest auf dem Papier rund 4,5 Milliarden Dollar schwer. Doch irgendwann deckte das "Wall Street Journal" Ungereimtheiten auf - der Anfang des tiefen Falls.

Theranos kurz vor Bankrott

Das Unternehmen musste schließlich die Ergebnisse von mehreren zehntausend medizinischen Tests zurückziehen. Es verlor die Labor-Zulassung, Holmes wurde die Leitung eines Labors für zwei Jahre untersagt, die Hälfte der Belegschaft musste entlassen werden. Ende 2017 befand sich das Unternehmen laut SEC am Rande des Bankrotts, ein neuer Kredit dürfte es ein weiteres Jahr über Wasser halten.

Aufgeben will Theranos jedenfalls nicht. Das Unternehmen sagte in einer Erklärung nach der Einigung mit der Börsenaufsicht, dass es "erfreut ist, diese Angelegenheit zu beenden und freut sich auf die Weiterentwicklung seiner Technologie."

(sk/Ag.)