Zwei Millionenpleiten in Oberösterreich

Gleich zwei Millionenpleiten wurden am Montag in Oberösterreich publik: Über das Vermögen der auf Erzeugung von Apparaten, Behältern, Rohrleitungen, Technikelementen für Schwimmteiche und Naturpools spezialisierten Kunststofftechnik-Firma Edlmair in Neuhofen an der Krems wurde am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Wie die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 berichten, sind 28 Dienstnehmer und 84 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Passiva betragen 2,74 Millionen Euro. Ihnen stehen Aktiva im Verkehrswert von 2,7 Millionen Euro gegenüber. Das Unternehmen hatte zuletzt mit Komponenten für Nasselektrofilter ein starkes Wachstum verzeichnet, weshalb die Produktionskapazitäten ausgebaut wurden. In weiterer Folge kam es jedoch zu einem gänzlichen Markteinbruch. Auch das Wachstum im Berich Energiespeicher-Technologien wurde im Sommer 2017 gestoppt, nachdem ein Kunde in die Insolvenz geschlittert ist. Zum Masseverwalter bei Edlmair wurde der Linzer Rechtsanwalt Thomas Zeitler bestellt.

Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung läuft am Landesgericht Wels über das Vermögen der Liman Reinigungs- und Umweltpflegegesellschaft m.b.H. aus Wels. 64 Gläubiger und 220 Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen; Löhne und Gehälter wurde bis einschließlich Februar 2018 bezahtl. Passiva von 2,4 Millionen Euro stehen Aktiva von zwei Millionen Euro gegenüber. Insolvenzverwalter ist der Welser Rechtsanwalt Alexander Anderle.

Liman war bereits 2013 insolvent, das damalige Sanierungsverfahren wurde mit einer Quote von 26 Prozent erfolgreich abgeschlossen. Grund für die neuerliche Zahlungsunfähigkeit seien hohe Forderungen gegenüber Abgabengläubigern. Sie seien zu keinen weiteren Stundungen bereit gewesen, teilten die Kreditschützer mit. Den 64 Gläubigern wurde mit dem Antrag auf Insolvenzeröffnung ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent binnen zweier Jahre angeboten.





Nö. Therapieeinrichtung in Konkurs

Schmuckkette Claire's ist insolvent

(APA/Red.)