Schon wieder ein Rekordergebnis für Mayr-Melnhof

Darf's ein bisserl mehr sein? An dieses Motto hält man sich bei börsenotierten Karton- und Faltschachtelhersteller Mayr-Melnhof - und die Anleger freuen sich. Zum achten Mal in Folge hat der Konzern ein Jahr mit mehr als 100 Millionen Euro Gewinn abgeschlossen. 155 Millionen Euro wurden 2017 verdient, was um 1,6 Millionen Euro mehr sind als 2016 und folglich erneut ein Rekordergebnis. CEO Wilhelm Hörmanseder kündigte am Dienstag an, dass die Dividende von 3,00 auf 3,10 Euro je Aktie angehoben wird - was ebenfalls Rekord ist, sieht man von 2013 ab, als jubiläumsbedingt eine Sonderdividende ausgeschüttet worden war.

Mayr-Melnhof hat im Vojahr die Erlöse um 2,8 Prozent auf 2,337 Milliarden Euro gesteigert und das operative Ergebnis um 0,6 Prozent auf 215 Millionen Euro verbessert. Im vierten Quartal gab es Umsatzzuwächse von 5,2 Prozent, in der Karton-Sparte lag die Kapazitätsauslastung bei hervorragenden 99 Prozent.

Was die Vorschau betrifft, ist Mayr-Melnhof-Chef Hörmanseder wie immer zurückhaltend: "Eine Ergebnisprognose für 2018 ist trotz der aktuell guten Ordersituation aufgrund der kurzfristigen Visibilität in unserem Geschäft noch nicht möglich. Mit dem in 2017 erneut erreichten Rekordergebnis bleiben aber sowohl Anspruch als auch Anspannung für 2018 hoch. Hohe Aufmerksamkeit legen wir weiterhin auf die Fortsetzung unseres Wachstums über Akquisitionen mit Fokus auf das Kerngeschäft und die Schaffung nachhaltigen Mehrwertes bei überschaubarem Risiko."