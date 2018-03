Norwegens Telekomfirma Telenor verkauft Osteuropageschäft

Die norwegische Telekomfirma Telenor verkauft für 2,8 Milliarden Euro ihr Geschäft in Osteuropa. Käufer der Mobilfunk-Aktivitäten in Ungarn, Bulgarien, Montenegro und Serbien sowie des Technologiedienstleisters Telenor Common Operation ist die Beteiligungsfirma PPF des tschechischen Milliardärs Petr Kellner, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit 3500 Angestellten und mehr als neun Millionen Kunden erwirtschaftete der nun abgestoßene Bereich rund neun Prozent des Gesamtumsatzes.

Künftig konzentriere sich Telenor auf das Festnetz- und Mobilfunkgeschäft in Skandinavien sowie den asiatischen Mobilfunkmarkt. Knapp 700 Millionen Euro der Einnahmen aus dem Verkauf werden an die Aktionäre ausgeschüttet. Der Rest des Erlöses soll zum Abbau von Schulden, für Aktienrückkäufe und mögliche Zukäufe verwendet werden. Vor dem Deal zählte Telenor 176 Millionen Kunden in zwölf Ländern.

(Reuters)