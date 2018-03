Das Comeback des Staates

„Mehr privat – weniger Staat“, das war einmal. Seit Ausbruch der Finanzkrise kaufen Staaten und Regierungen weltweit verstärkt Unternehmen zu. Der Einfluss der Politik auf die Wirtschaft ist so groß wie seit Jahrzehnten nicht, konstatiert die OECD. 22 der hundert größten Unternehmen sind fest in Staatshand. Das liegt nicht nur an Donald Trumps „America first“-Politik. Es liegt auch nicht an China und Indien, die ihre Staatsfonds auf Einkaufstour nach Europa schicken, um sich Rohstoffe, Technologie und Wohlstand für die wachsende Mittelschicht in ihren Ländern zu sichern. Auch in Westeuropa hat die Privatisierungseuphorie der 1990er einem neuen Pragmatismus Platz gemacht. Viele Regierungen sind wieder gern Unternehmer und rüsten ihre Staatsholdings strategisch auf.

