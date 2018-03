Betreiber von zwei Restaurants im Weinviertel insolvent

Die Mewald GmbH (Poysdorf/NÖ) hat am Landesgericht Korneuburg den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das 2006 gegründete Unternehmen betreibt laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform das "Veltlin Hotel und Restaurant" in Nachbarschaft zur Golfanlage Veltlin in Poysdorf. Im Jahr 2017 wurde zudem in Mistelbach ein Restaurant mit dem Namen "s'Lenz" eröffnet.

Die Insolvenzursachen liegen nach Creditreform-Angaben in einer für die Betriebsleistung zu hohen Kreditbelastung. Zusätzlich sei der Umsatz seit 2014 rückläufig. Verhandlungen mit der Hausbank über eine Restrukturierung seien erfolglos geblieben. Daher sei die Zahlungsunfähigkeit eingetreten.

Von der Insolvenz sind etwa 40 Gläubiger und 27 Arbeitnehmer betroffen. Die Passiva betragen laut Creditreform rund 2,4 Mio. Euro. Das Unternehmen soll nach Abschluss des Insolvenzverfahrens in reduziertem Umfang fortgeführt werden.

(APA)