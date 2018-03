Heidelcement will Gewinn heuer deutlich steigern

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will dank der starken Baukonjunktur in vielen seiner Märkte den Gewinn in diesem Jahr weiter deutlich steigern. Der Jahresüberschuss soll damit erneut zweistellig wachsen, erklärte der Dax-Konzern am Donnerstag. Im vergangenen Jahr stieg das Ergebnis unter dem Strich um 27 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Die Dividende soll um knapp ein Fünftel auf 1,90 Euro je Aktie erhöht werden. "Unsere Strategie ist klar: Kontinuierliches Wachstum, langfristige Wertschaffung für unsere Aktionäre und Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze. Wir sind auf Kurs!", erklärte Vorstandschef Bernd Scheifele.

Der Umsatz mit Zement, Sand, Kies und Beton soll in diesem Jahr abermals moderat zulegen, da vor allem in Nordamerika, Australien und Deutschland die Nachfrage hoch ist. Das bereinigte Betriebsergebnis wollen die Kurpfälzer ebenfalls moderat und damit um rund fünf bis zehn Prozent nach oben schrauben.

(Reuters)