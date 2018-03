Schweizer Sensirion reizt bei Börsengang Preisspanne aus

Die Titel des Schweizer Sensorherstellers Sensirion werden zu 36 Franken ausgegeben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Preisspanne reichte von 28 bis 36 Franken. Der Handel an der Schweizer Börse SIX startet am Donnerstag um 9.00 Uhr. Die Aktien der Medizintechnikfirma Medartis werden zu 48 Franken platziert. Das Basler Unternehmen hatte die Titel zu 44 bis 54 Franken angeboten. Handelsbeginn ist am Freitag.

(Reuters)