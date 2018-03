Großinsolvenz zieht Millionenpleite nach sich

Am Landesgericht Korneuburg wurde ein Konkursverfahren über die Future 2100 Handels Ges.m.b.H. eröffnet, berichtet der Gläubigerschutzverband AKV. Die Insolvenz kommt nicht unerwartet. Die Firma von Josef Gaß, Wolfgang Pelz und Martin Pohl ist Alleingesellschafterin des niederösterreichischen Elektrohändlers Haas, der im vergangenen Oktober in den Konkurs geschlittert war. 154 Arbeitnehmer verloren ihren Job, Gläubiger meldeten Forderungen von 8,5 Millionen Euro an. Eine Sanierung gelang nicht, weil Verhandlungen mit Finanzinvestoren und strategischen Partnern scheiterten.

Auch die Future 2100 wird nicht weitergeführt. Sie hat Passiva von 2,2 Millionen Euro.

(red)