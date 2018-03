Aktie des Ölfeldausrüsters SBO rasselt plötzlich nach unten

Waren 96,65 Euro vielleicht doch überzogen? Diese Frage stellen sich Anleger des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters SBO angesichts des Auf und Ab an der Börse. Dem Rekordhoch für Aktie am Mittwoch folgte nämlich am Donnerstag ein Kurzsturz um mehr als acht Prozent. Flott abwärts ging es allerdings erst 13 Uhr. Fundamentale Gründe dafür sind nicht zu erkennen. Im Gegenteil: Analysten von Natixis bestätigten ihre Kaufempfehlung und ein Kursziel von 100 Euro, Analysten von Raymond James erneuerten ihre Kaufempfehlung ebenfalls und blieben bei Kursziel 105 Euro. Lediglich von Kepler Cheuvreux wurde das SBO-Papier auf Reduce zurückgestuft, freilich blieb das Kursziel von 85 Euro unverändert.

SBO-Chef Gerald Grohmann hatte am Mittwoch das Jahresergebnis 2017 präsentiert. Operativ hat die im ATX der Wiener Börse vertretene Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG den Sprung in die Gewinnzone geschafft, das EBIT drehte von Minus 58 Millionen Euro auf 25,6 Millionen Euro ins Plus. Der Umsatz wurde um 77 Prozent auf 324 Millionen Euro gesteigert.

"Nach den schweren Krisenjahren 2015/16 war 2017 ein Übergangsjahr. Wir spüren einen gewissen Rückenwind und hoffen, dass er das ganze Jahr anhalten wird", sagte Grohmann am Mittwoch bei der Präsentation der Ergebniszahlen.

(lh)