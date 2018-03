Mehr als 17 Stunden: Erster Non-Stop-Flug zwischen Australien und London startet

17 Stunden und 20 Minuten: So lange wird der erste Non-Stop-Flug zwischen Australien und Großbritannien dauern. Das Flugzeug legt damit 14.500 Kilometer ohne Pause zurück. Der Flug QF9 wird am Samstag von der australischen Stadt Perth starten und am Sonntag in London landen. Australiens Fluglinie Qantas setzt dafür eine Boeing 787-9 Dreamliner ein - und schreibt Fluggeschichte.

Denn es ist der erste direkte kommerzielle Passagierflug zwischen den beiden Nationen. Das ultimative Ziel ist allerdings ein noch längerer Flug: Und zwar von London nach Sydney, das 4,5 Stunden weiter im Osten liegt, berichtet der "Guardian".

Für den Jungfernflug hat Qantas die Passagierkapazität auf 236 Business- und Economy-Plätze reduziert. Das bedeutet mehr Beinfreiheit auch für die billigsten Plätze. Das Flugzeug wird durchschnittlich mit 900 Kilometern pro Stunde unterwegs sein und wahrscheinlich 110.000 Liter Treibstoff verbrauchen.

Die Fluglinie arbeitete mit der Universität Sydney zusammen, um den Jetlag der Passagiere zu lindern. Dazu experimentierten die Forscher mit dem Licht, unterschiedlichem Kabinendruck, dem Menüangebot und dem Zeitpunkt der verschiedenen Mahlzeiten. Für Forschungszwecke sollen zehn Passagiere während des Fluges medizinisch überwacht werden.

Vor dem Start ist die Crew noch gut aufgelegt. – APA/AFP/GREG WOOD

>>> Bericht im "Guardian".

(red.)