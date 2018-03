Roche bestätigt fünf Todesfälle bei Bluter-Mittel Hemlibra

In den vergangenen Jahren sind nach Angaben des Schweizer Pharmariesen Roche fünf mit dem Bluter-Mittel Hemlibra behandelte Patienten verstorben. Es handle sich um fünf Erwachsene, bestätigte Roche am Mittwoch entsprechende Berichte auf Patienten-Internetportalen.

Nach Einschätzung der Ärzte gebe es jedoch in keinem der Fälle einen Zusammenhang zwischen der Behandlung mit dem Mittel gegen die Bluterkrankheit und den Sterbefällen. Einer davon habe sich 2016 ereignet und je zwei in 2017 und 2018. Die Sicherheit der Patienten stehe für Roche an oberster Stelle, erklärte das Unternehmen. Der Konzern wolle Behörden, medizinisches Personal und Patienten zeitnah und transparent über die Sicherheit des Mittels informieren.

(APA/Reuters)