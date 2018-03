Wie Fundermax' guter Ruf Feuer fing

Wien. Es half alles nichts. Nicht die Pressegespräche rund um das Biomassekraftwerk. Nicht die Informationsabende für die Nachbarn und die Werksführung entlang der Kessel und Schlote. Die renitenten Anrainerstimmen blieben, die dem Kärntner Holzverarbeiter Fundermax vorwarfen, in seinem Werk bei St. Veit an der Glan Müll zu verbrennen. Geschäftsführer René Haberl hatte seit dem Start des Gerichtsverfahrens 2013 mehrere Momente, in denen ihm die Abwanderung ins nahe Slowenien wie eine attraktive Lösung erschien.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft