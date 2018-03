Donald Trump schießt sich auf Amazon ein

„Trump hasst Amazon, nicht Facebook“, lautet der Titel eines Berichts des Nachrichtenportals Axios, der am Mittwochabend die Amazon-Aktie um zeitweise sieben Prozent abrutschen ließ. US-Präsident Donald Trump wolle die Steuerpolitik zulasten von Amazon ändern, hieß es. Zudem wolle er auch wettbewerbsrechtlich gegen das Unternehmen vorgehen. Das Weiße Haus dementierte umgehend, das Papier des weltgrößten Onlinehändlers erholte sich aber kaum. Am Donnerstag twitterte Trump erneut gegen den Internet-Riesen: Anders als andere Firmen zahle der Konzern "wenige oder gar keine Steuern" an den Staat und benutze das US-Postwesen als "Boten".



Es ist das neueste Kapitel einer schon längeren Feindschaft: Während sich Trump kaum an der Kritik an Facebook beteiligt hat – das Unternehmen Cambridge Analytica hat Daten von Facebook-Nutzern ohne ihr Wissen im Trump-Wahlkampf eingesetzt –, hat er sich wiederholt negativ zu Amazon geäußert. Er drohte bereits, den Onlinehändler höher zu besteuern oder ihm kartellrechtlich zuzusetzen. Der Präsident gibt dem Konzern die Schuld am Niedergang des US-Einzelhandels und an den hohen Verlusten der Staatspost.

