Lauda stockt die Gagen der Piloten deutlich auf

Am Mittwochvormittag hatte Niki Lauda angekündigt, die Laudamotion werde die bestzahlende Low-Cost-Airline sein. Diesem Ziel ist der Airliner nun einen Schritt näher gekommen. Laut "derstandard.at" teilte Niki Lauda den Crews via Brief mit, dass das Grundgehalt von Kapitänen ab 1. Juni 2018 um 14.000 Euro brutto angehoben wird - auf bis zu 155.000 Euro brutto im Jahr.

Kopiloten sollen um 8.000 Euro mehr verdienen, macht bis zu 80.000 Euro brutto im Jahr. Steigen sollen auch die Einkommen der Flugbegleiter, da werden Details laut dem Bericht aber erst errechnet.

Die "signifikante Gehaltserhöhung" werde durch die "maximale Produktivität und Flexibilität" der Belegschaft ermöglicht, schreibt Lauda. Die Flotte werde so "rapide auf über 30 Airbus-Flugzeuge überdurchschnittlich wachsen".

