Tesla-Chef Elon Musk: "Das Auto-Geschäft ist die Hölle"

Diesmal ist es kein April-Scherz: Tesla-Chef Elon Musk meldete sich auf Twitter zu Wort. Er wolle sich ab sofort persönlich um die Fortschritte bei der Produktion des Model 3 kümmern und die Aufsicht nicht alleine Produktionschef Doug Field überlassen. "Jetzt heißt es aufteilen und erobern", schrieb der 46-jährige Konzernchef bei Twitter. Er werde sein Schlaflager in der Tesla-Fabrik aufschlagen. "Das Auto-Geschäft ist die Hölle", so Musk.

About a year ago, I asked Doug to manage both engineering & production. He agreed that Tesla needed eng & prod better aligned, so we don’t design cars that are crazy hard to build. Right now, tho, better to divide & conquer, so I’m back to sleeping at factory. Car biz is hell …