Vorarlberger Textilfirma schlittert in die Pleite

Die "trend fashion textil GmbH" in Götzis (Bez. Feldkirch) ist zahlungsunfähig. Am Landesgericht Feldkirch wurde am Donnerstag das Konkursverfahren eröffnet, teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) mit. Passiva von 6,3 Mio. Euro stehen laut Schuldnerangaben Aktiva von 1,9 Mio. Euro gegenüber, etwa 70 Gläubiger und sieben Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen.

Die "trend fashion textil GmbH" ist ein Tochterunternehmen der Feinjersey Group, die knapp 84 Prozent am Unternehmen hält. Seitens der Feinjersey Group wurde betont, dass die anderen Geschäftsbereiche der Gruppe - die "feinjersey fabrics GmbH" und die "feinjersey colours GmbH" - nicht von dem Konkurs betroffen sind. Die Feinjersey Group erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 46 Millionen Euro (plus 4,5 Prozent).

"Schwierige Konkurrenzsituation"

Ziel sei es gewesen, mit der im Jahr 2006 gegründeten "trend fashion textil GmbH" eine Produktion und einen Handel von modischen Textilien speziell im Sportbereich aufzubauen und zu entwickeln. "Aufgrund der schwierigen Konkurrenzsituation am Textilmarkt war es trotz jahrelanger Bemühungen nicht möglich, das Unternehmen in die Gewinnzone zu führen", gab die Feinjersey Group als Insolvenzursache an.

Als Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Surena Ettefagh bestellt. Gläubigerforderungen können bis 24. Mai angemeldet werden, die erste Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung wird am 7. Juni stattfinden.

(APA)