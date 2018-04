XXXLutz eröffnet erste Filiale in der Schweiz

Die österreichische XXXLutz-Gruppe hat das erste Einrichtungshaus in der Schweiz eröffnet. Der heimische Marktführer tritt beim Nachbarn mit dem versprechen an, preislich eine überaus günstige Alternative für die Schweizer Kunden sein. Der Standort hat eine Betriebsfläche von etwa 21.000 Quadratmeter, davon sind 13.000 Quadratmeter Verkaufsfläche verteilt auf drei Etagen. Am neuen Standort in Rothrist wurden rund 100 neue Arbeitsplätze geschaffen und mehr als 10 Millionen Euro investiert.

Für die XXXLutz-Gruppe sei die Schweiz ein idealer Standort, da der dortoge Markt hochwertiges Design und etablierte Marken schätze, sagte Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der bei XXXLutz, in einer Aussendung. „Zudem werden wir am Schweizer Möbelmarkt ab sofort die Preise vorgeben und den europäischen Preisstandard in die Schweiz bringen“, ergänzt Saliger.

Die Gruppe ist mit dem bevorstehenden Markteintritt in der Schweiz bereits in zehn europäischen Ländern vertreten. Im März wurde in Rumänien das erste Einrichtungshaus eröffnet. Es werden derzeit über 260 Einrichtungshäuser mit insgesamt über 22.000 Mitarbeitern betrieben. Der Gruppenumsatz liegt bei 4,2 Mrd. Euro.

