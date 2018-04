Geländewagen-Nachfrage treibt Mercedes-Absatz an

Die hohe Nachfrage nach Geländewagen und der neuen S-Klasse haben den Absatz von Mercedes-Benz im ersten Quartal auf Rekordfahrt gehalten. Von Jänner bis März verkaufte die Marke mit dem Stern gut 594.000 Fahrzeuge weltweit, ein Plus von 6 Prozent. Die ersten drei Monate seien damit das absatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte, erklärte Vertriebschefin Britta Seeger heute, Freitag.

Im März seien die Auslieferungen um knapp vier Prozent gestiegen, teilte Daimler weiter mit. Wachstumsmotor blieb der weltweit größte Automarkt China, wo Mercedes die Verkaufszahl um 17,2 Prozent steigerte. In Europa belief sich das Plus auf 2,1 Prozent, während der zweitwichtigste Markt des deutschen Autobauers, die USA, mit einem Minus von 0,8 Prozent schwächelte.

Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz seine Marktführerschaft im Premiumsegment dank eines noch stärkeren Wachstums von fast 10 Prozent verteidigt. Daimler-Chef Dieter Zetsche kündigte auf der Hauptversammlung am Donnerstag an, die Produktoffensive solle mit mehr als einem Dutzend neuer Modelle in diesem Jahr weitergehen.

(APA/Reuters)