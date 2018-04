Maschinenbauer Wintersteiger wälzt weiter Wachstumspläne

Der Maschinenbaukonzern Wintersteiger aus Ried im Innkreis hat 2017 den Umsatz um 10 Prozent auf 154 Millionen Euro gesteigert. Der Gewinn vor Steuern (EBIT) sei von 6,5 auf 7,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. CEO Florestan von Boxberg wälzt weiter Wachstumspläne: "Wir sind ganz gezielt an Partnerschaften und Übernahmen interessiert." Auch personell soll aufgestockt werden.

Der Umsatz aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr sei bisheriger Rekord, betonte das Management in einer Presseaussendung. Man erwarte, dass es 2018 ähnlich erfreulich weitergehe. Die Gruppe plant demnach heuer auch einen "deutlichen Personalaufbau in fast allen Bereichen, ganz besonders bei Vertrieb, Kundendienst und Technik". 2017 beschäftigte Wintersteiger durchschnittlich 892 Mitarbeiter, davon 521 in Österreich. Das entsprach in etwa dem Stand von 2016.

Wintersteiger stützt sich auf fünf Geschäftsfelder: In der größten Sparte namens Sports, die u. a. Gesamtlösungen für Verleih und Service von Ski- und Snowboards anbietet, sowie in Bereichen Seedmech (Maschinen für landwirtschaftliche Feldversuchstechnik) und Woodtech (Holzdünnschnittsägen) ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Weltmarktführer. Hinzu kommen noch Automatisierungslösungen für Produktionsbetriebe (Automation) sowie Maschinen und Anlagen im Bereich Richttechnik (Metals).

Fast alle Sparten wuchsen zuletzt teils kräftig, einzige Ausnahme war weiterhin Seedmech: Grund ist laut Winterseiger die verhaltene Nachfrage globaler Großkunden nach Feldversuchstechnik. Im zweiten Halbjahr habe sich aber der Auftragseingang verbessert und Boxberg ist optimistisch, "dass der Markt seine Talsohle überschritten hat".

(APA)