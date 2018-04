Vienna Insurance Group steigt aus sImmo aus - Benko stockt auf

Der Versicherer Vienna Insurance Group (VIG) hat seine 10,22-Prozent-Beteiligung an der s Immo AG veräußert, die sie über ihre Tochtergesellschaft s Versicherung (Sparkassen Versicherung AG) an dem Immobilienkonzern hielt, wie die beteiligten Unternehmen Montagabend mitteilten. Der Tiroler Investor Rene Benko stockte seine Beteiligung kräftig auf.

Die Familie Benko Privatstiftung erwarb weitere 7,28 Prozent an der s Immo und hält nun 29,14 Prozent der Unternehmensanteile, heißt es in einer Mitteilung der s Immo. Die restlichen 2,94 Prozent gingen an einen internationalen institutionellen Investor.

"Die anstehende Fusion zwischen Wiener Städtische und s Versicherung hat eine Neuausrichtung der Beteiligungen nötig gemacht - wir nutzen jetzt das attraktive Börsenumfeld, um die Veranlagung noch besser zu diversifizieren", begründete der Generaldirektor der Sparkassen Versicherung, Manfred Rapf, in einer Aussendung den Ausstieg aus dem Immobilienkonzern.

