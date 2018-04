Allianz steckt 35 Millionen Euro in das Startup Go-Jek

Die Allianz investiere 35 Millionen Euro in das indonesische Startup Go-Jek, teilten die Münchner am Mittwoch mit. Go-Jek wurde 2010 gegründet, um Fahrgäste an Mototaxis zu vermitteln. Inzwischen bietet das Unternehmen, das zuletzt mit rund fünf Milliarden Dollar bewertet wurde, neben Mitfahrdiensten auch ein breite Palette an Dienstleistungen wie die Lieferung von Lebensmitteln an. Zu dem Unternehmen gehört mit Go-Pay eines der beliebtesten Angebote für das mobile Bezahlen in Indonesien.

"In den Bereichen Transport, Logistik und Zahlungsverkehr hat Go-Jek bereits eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen", sagte Nazim Cetin, der Chef von Allianz X, dem Startup-Ableger des Konzerns. "Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum zu unterstützen." Die Allianz will sich durch die Investition in Go-Jek auch neue Kunden erschließen. Bereits seit zwei Jahren bietet der Konzern eine spezielle Krankenversicherung für Go-Jek-Fahrer an.

In Indonesien, mit rund 250 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Südostasien, bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 50 Städten. In diesem Jahr will Go-Jek mit den Philippinen den ersten Auslandsmarkt erschließen und sich dann in andere südostasiatische Länder vorwagen. Die Firma konkurriert unter anderem mit dem Mitfahrdienst Grab, der das Südostasien-Geschäft von Uber übernimmt.

Allianz X hatte vor einigen Monaten die Strategie geändert. Statt jungen Firmen rund um die Versicherungsbranche beim Start unter die Arme zu greifen, investiert Allianz X nun in reifere Startups, die bereits am Markt aktiv sind. Zuletzt war der Startup-Ableger bei der Berliner Internet-Bank N26 eingestiegen. Mit Go-Jek investiert Allianz X erstmalig in ein südostasiatisches Unternehmen.

(Reuters)