H&M repariert jetzt auch Kleidung - zumindest in Deutschland

Die Modekette H&M geht neue Wege, zumindest in Deutschland. Am heutigen Donnerstag soll ein Projekt starten, dass Nachhaltigkeit vermittelt. Wer künftig ein Loch in seinem T-Shirt oder seiner Jeans findet, ist dazu angehalten, nicht gleich in die nächste Filiale abzubiegen. Der Spiegel berichtet, dass das Unternehmen eine Onlineseite starten wird, auf der Kunden Nähanleitungen finden werden und Pflegetipps nachlesen können. Das soll die Langlebigkeit der Textilien erhöhen und die Müllberge etwas weniger hoch wachsen lassen.

In einer Hamburger Filiale werde außerdem testweise ein Reparaturservice für kaputte Kleidung angeboten. Wird das Angebot angenommen, ist es nicht unrealistisch, dass Hennes & Mauritz künftig mit Schneiderein zusammenarbeiten wird.

Die schwedische Textilkette hatte zuletzt schwache Zahlen präsentiert. Das Unternehmen leidet unter vollen Lagern, Rabatten und Kunden, die lieber woanders - vor allem online - einkaufen.

