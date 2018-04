Baukonzern Porr gewinnt das größte Tunnelprojekt in Österreich

Der Baukonzern Porr hat sich gemeinsam mit ihrer im vergangenen Jahr erworbenen Tochter Hinteregger und Joint Venture Partnern aus Italien, das, wie es heißt, größte Tunnelbauprojekt in der Geschichte Österreichs gesichert: das Baulos H51 Pfons-Brenner des Brenner-Basistunnels mit einer Länge von rund 18 Kilometern. Die Arbeiten werden im Frühsommer 2018 starten. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Das Auftragsvolumen beträgt knapp eine Milliarden Euro.



"Mit dem Bau des größten Tunnelprojekts in Österreich beauftragt worden zu sein, sehen wir als Wertschätzung unserer Expertise. Der Projektumfang, die wechselhaften geologischen Gegebenheiten und die beschränkten Platzverhältnisse der Baustelleneinrichtung stellen besondere Herausforderungen dar. Bei anspruchsvollen Großprojekten wie beim Bau der U-Bahnlinie „Green Line“ in Doha haben wir bewiesen, dass wir auch äußerst komplexe Aufgaben in der versprochenen Zeit und Qualität – und im Budget - meistern. Das kam uns bei der Vergabe des Brenner Basistunnels sicherlich zugute", sagt Porr-Chef Karl-Heinz Strauss.



Der Bauabschnitt H51 umfasst die Errichtung von zwei Haupttunnelröhren zwischen Pfons und Brenner, rund neun Kilometer Erkundungsstollen sowie die Nothalte- und Überleitstelle bei St. Jodok. Die beiden eingleisigen Haupttunnelröhren werden hauptsächlich mit Tunnelbohrmaschinen mit einem Ausbruchsdurchmesser von 10,37 Metern aufgefahren – damit lässt sich eine Strecke von bis zu 30 Metern pro Tag und Tunnelbohrmaschine vortreiben. Der Ausbruch des geplanten Erkundungsstollens erfolgt durch Sprengvortrieb mit Spritzbetonsicherung. Die komplette Versorgung findet über einen einzigen Zugangsstollen statt.



Die Porr verfügt über Erfahrung von mehr als 600 Kilometer Tunnelvortrieb und hat bereits für den Brenner Basistunnel mehrere Erkundungs- und Zugangstunnel gebaut.