Walmart vor Milliardenzukauf in Indien

Der US-Handelsriese Walmart steht Insidern zufolge vor dem milliardenschweren Zukauf eines Online-Händlers in Indien. Bis Ende Juni könne die Übernahme eines Mehrheitsanteils an Flipkart vereinbart sein, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag. Walmart wolle sowohl neue Aktien als auch existierende Papiere erwerben. Die Verhandlungen liefen. Der Technologieinvestor Softbank, der etwa ein Fünftel an Flipkart hält, sei nicht an einem Verkauf interessiert, weil der gebotene Preis für bestehende Aktien zu niedrig sei, sagte einer der Insider. Flipkart war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Walmart lehnte einen Kommentar ab, Softbank erklärte, man äußere sich nicht zu Spekulationen.

Vergangene Woche hatte Reuters berichtet, dass Walmart zehn bis zwölf Milliarden Dollar für mindestens 51 Prozent an Flipkart bietet. Mit dem Zukauf würde Walmart seine Marktstellung in Indien deutlich ausbauen und den Abstand zum weltweit führenden Onlinehändler Amazon reduzieren. Derzeit kommt Flipkart in Indien nach Angaben des Forschungsinstituts Forrester auf einen Marktanteil von 40 Prozent und liegt damit knapp vor dem US-Rivalen. Walmart versucht seit Jahren, in dem asiatischen Land Fuß zu fassen und betreibt dort derzeit 21 Filialen.

(Reuters)